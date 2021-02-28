Движение транспорта на Мещерском бульваре восстановили. ФОТО: Кирилл Мартынов

На Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде восстановили движение транспорта. Троллейбусы продолжили работу по привычному графику, спуск в метро снова открыт для пассажиров. Об этом сообщила нижегородская мэрия со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства города.

Напомним, ранее на Мещерском бульваре произошёл мощный взрыв. "Комсомольская правда" рассказывала подробности случившегося. Сам момент взрыва зафиксировали камеры дорожного видеонаблюдения.

В произошедшем ЧС пострадали три человека. После того, как их доставили в больницу и провели медицинский осмотр, двоих врачи отправили на амбулаторное лечение. Их состояние не вызвало опасений у медиков. А вот молодая девушка была направлена в реанимацию с 35% ожогами тела, ушибами и резаной раной. К счастью, вчера врачи доложили, что её состояние стабилизировалось. Жизни девушки больше ничего не угрожает, но она, конечно, остаётся под наблюдением врачей.

В Канавинском районе был введён режим ЧС. Но вчера, к шести часам вечера, он был снят. Жильцы пострадавшего дома смогли вернуться в свои квартиры в то же время.

Глеб Никитин заверил, что материальную помощь получат абсолютно все пострадавшие от взрыва, а не только жители дома.

Следственный комитет и Ростехнадзор придерживаются версии об утечке газа. На месте проводились проверки: было обнаружено разрушение тела трубы газопровода . Пока версия считается предварительной.

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