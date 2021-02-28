16 нижегородцев скончались от коронавируса за сутки

По последним данным на 28 февраля, в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом 16 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе теперь – 2 460 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Нижегородском регионе усилят контроль за соблюдением масочного режима. Губернатор Глеб Никитин распорядился возобновить работу мобильных групп патрулирования.

При этом чуть раньше стало известно о послаблении коронавирусных мер, начавших своё действие с 25 февраля.

24 февраля в регионе впервые за три месяца зафиксировали менее 400 заболевших в сутки. Число заражений постепенно снижается. Сегодня их также меньше 400 – 387 человек.

Более того, в трёх нижегородских больницах начали сворачивать койки для больных коронавирусом. В связи со стабилизацией ситуации с заболеваемостью эти койки перепрофилируют.

Но свыше 10% нижегородских школ и детских садов объявили карантин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!