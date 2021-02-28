У 387 нижегородцев диагностировали коронавирус

По последним данным на 28 февраля, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 387 жителей. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 96 569 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
К хорошим новостям: 437 нижегородцев побороли болезнь за последние сутки. Показатели выздоравления устойчивые. Суммарно 88 840 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.
По последней информации Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 26 февраля, для лечения больных с пневмонией и ОРВИ в медучреждениях региона предусмотрено 4 003 койки. Более 2,6 тысячи из них обеспечены кислородом, аппаратами ИВЛ – 754. Свыше 20% областного коечного фонда для лечения подобных больных свободно. Напомним, что коечный фонд перепрофилируется поэтапно – в зависимости от эпидемиологической обстановки.
Более 3,7 тысячи человек сейчас лечатся амбулаторно. То есть их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Другие, их около 2,5 тысячи, госпитализированы.
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