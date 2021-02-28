Главам районов Нижнего Новгорода поручили усилить контроль за уборкой снега

203% от месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде в феврале Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Главам районов Нижнего Новгорода поручили оптимизировать работу техники и усилить контроль за уборкой снега. Об этом сообщил первый замглавы города Дмитрий Сивохин по итогам ночного объезда Советского и Нижегородского районов города. Он также добавил, что по поручению мэра Нижнего Новгорода Юрий Шалабаева он каждый день, минимум дважды, объезжает все районы города.

В ночь с 27 на 28 февраля маршрут Дмитрия Сивохина проходил через улицы Алексеевскую, Пискунова, Варварскую, Лысогорскую, Родионова, Деловую, Республиканскую, Пушкина, Белинского и Комсомольскую площадь.

– Выпавшее количество осадков существенно, но для дорожников это не должно быть отговоркой. Техники в городе для среднего уровня осадков много, но для таких снегопадов недостаточно. Кроме того, зачастую в районах техника используется нерационально, где-то не хватает контроля за коммунальщиками. Всё это даёт свой негативный эффект, и мы не достигаем тех задач, которые ставим, – оценил Дмитрий Сивохин. – Будем корректировать работу и привлекать дополнительную технику.

Задача для коммунальщиков и дорожников на ближайшие сутки, по словам первого замглавы города, – максимально расчистить улицы Нижнего Новгорода, остановки, тротуары и подходы к соцучреждениям.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства, за февраль в Приволжской столице выпало 203% от месячной нормы осадков.

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