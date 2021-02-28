81 единица снегоуборочной техники чистила федеральные трассы в Нижегородской области 27 февраля. ФОТО: ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород

81 единица снегоуборочной техники чистила федеральные трассы в Нижегородской области вчера, 27 февраля. Для обеспечения беспрепятственного и безопасного проезда по сети подведомственных федеральных трасс в условиях нынешней непогоды ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород принимает все необходимые меры. Об этом сообщили в самой организации. Дорожные службы работают в усиленном режиме.

Техника в составе 81 единицы вышла на расчистку трасс М-7 "Волга", Р-177 "Поветлужье" и Р-158. Для обработки этих дорог за сутки использовали порядка тонны противогололедных материалов. Уборка движется непрерывно.

На отдельных участках трассы наблюдаются затруднения движения: на участке с 443-го по 574-й километр в Кстовском районе, Лысковском муниципальном округе и Воротынском городском округе. Техника также непрерывно работает там в количестве 30 единиц. На сложных подъёмах для помощи большегрузам работают тягачи.

Дорожную ситуацию мониторят с помощью 24 камер, 12 метеостанций и 12 постов учёта интенсивности движения. Регулярный объезд совершают дорожные патрули.

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