Комиссия для поддержки производства кино создана в Нижегородской области. ФОТО: Александр Воложанин

В Нижегородской области создана комиссия для поддержки производства кино. Об этом сообщило нижегородское министерство культуры.

— Кинокомиссия готова начать работу, — сказано в публикации официального аккаунта Минкультуры региона в Instagram.

В задачи этой комиссии будет входить, во-первых, помогать кинокомпаниям в подборе локаций, получении разрешений на съёмку, обеспечение безопасности во время их проведения и привлечение местных кадров к работе на съёмочных площадках.

Аналогичные кинокомиссии уже существуют в других регионах страны: Калининградскои , Ульяновскои , Самарскои , Новгородскои , Иркутскои и других областях. Теперь к ним присоединилась Нижегородская область.

Система рибейтов — компенсаций за съёмки кинокартин — также будет запущена. В России она существует и успешно работает уже более трёх лет и более чем в 10 регионах страны.

Напомним, мы рассказывали, что в нижегородском метро прошли съёмки сериала "Склифосовский".

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