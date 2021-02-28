Комиссия для поддержки производства кино создана в Нижегородской области. ФОТО: Александр Воложанин
В Нижегородской области создана комиссия для поддержки производства кино. Об этом сообщило нижегородское министерство культуры.
— Кинокомиссия готова начать работу, — сказано в публикации официального аккаунта Минкультуры региона в Instagram.
В задачи этой комиссии будет входить, во-первых, помогать кинокомпаниям в подборе локаций, получении разрешений на съёмку, обеспечение безопасности во время их проведения и привлечение местных кадров к работе на съёмочных площадках.
Аналогичные кинокомиссии уже существуют в других регионах страны: Калининградскои , Ульяновскои , Самарскои , Новгородскои , Иркутскои и других областях. Теперь к ним присоединилась Нижегородская область.
Система рибейтов — компенсаций за съёмки кинокартин — также будет запущена. В России она существует и успешно работает уже более трёх лет и более чем в 10 регионах страны.
Напомним, мы рассказывали, что в нижегородском метро прошли съёмки сериала "Склифосовский".
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!