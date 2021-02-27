В селе Подвязье могут запретить движение транспорта

Комиссия по безопасности дорожного движения при администрации Богородского муниципального округа рекомендует запретить движение транспорта в селе Подвязье. Он может быть установлен уже к 1 июня 2021 года. Об этом сообщает NewsRoom24 со ссылкой на председателя ТОС «Усадьбы Подвязье» Жанну Потравко.

- После установки такого знака водитель, не имеющий регистрацию по месту жительства в селе, не сможет передвигаться по селу на автомобиле, - говорится в сообщении. – Это будет распространяться даже на те случаи, когда водитель везет родственников, которые в данном населенном пункте зарегистрированы или имеют дом в собственности.

По словам Жанны Потравко, с этой инициативой выступила инициативная группа местных жителей. Что стало причиной такого решения, не сообщается.