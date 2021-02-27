Международный фестиваль подлёдного лова прошёл в Чкаловске Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сегодня в акватории Горьковского водохранилища прошёл ежегодный фестиваль подлёдного лова "Чкаловская рыбалка". В этом году событие впервые приобрело международный статус: его гостями стали представители почти 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Об этом сообщило нижегородское правительство.

Нижегородский департамент внешних связей рассказал, что в фестивале участвовали многие иностранные студенты, которые обучаются в ННГУ и НГЛУ. Среди них были граждане Латинской Америки, Африки, Европы и ряда азиатских и ближневосточных стран.

Ведомство уточнило, что почётными гостями мероприятия стали представители Армении, Беларуси, Португалии и Франции, точнее руководители их региональных предприятий и организаций.

– Международный компонент, без сомнения, стал изюминкой сегодняшнего мероприятия. Для иностранных участников была организована насыщенная разноплановая программа: мастер-класс по ловле рыбы, соревнование "Клёвая FISHка", гастрономическая выставка "Рыбный базар", тематические экскурсии по музейным учреждениям Чкаловска, а также интеллектуальные игры, – поделилась директор департамента Ольга Гусева.

По её мнению, это позволило представителям зарубежья ещё лучше узнать русскую культуру и проникнуться её духом.

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