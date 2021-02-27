Нижегородский дептранс доложил, какие улицы очищали от снега в Нижнем Новгороде 27 февраля
Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода
Нижегородский департамент транспорта и дорожного хозяйства предоставил план улиц, где проходила уборка снега 27 февраля. Кроме того, было отмечено, что дорожники города работают не только на центральных улицах и внутриквартальных проездах, но и на придомовых территориях.
Канавинский район: основная часть техники работала вокруг места взрыва на Мещерском бульваре, чтобы расчистить подъезды для спецслужб.
— Всю ночь рабочие расчищали улицы, мосты, остановочные павильоны, тротуары. Основной объём работ был выполнен на Канавинском мосту, Метромосту, улице Должанской, Самаркандской, Акимова. Также на Московском шоссе, Гороховецкой, в Лесном городке, на Пролетарской и других улицах, — рассказал глава района Олег Алёшин.
Приокский район: проспект Гагарина, улицы Ларина и Мызинского моста, внутриквартальные проезды посёлка Черепичный, улицы Тропинина и Кемеровская, дворовые территории улицы Кащенко.
Автозаводский район: улицы Веденяпина, Дьяконова, Строкина, Южное шоссе, проспект Октября.
— Более 1100 дворников задействованы в уборке придомовой территории, техника и дорожные рабочие расчищают центральные улицы, пешеходные переходы, внутриквартальные проезды, подходы к остановкам общественного транспорта. Работа ведётся круглосуточно, — доложил глава Автозавода Александр Нагин.
Нижегородский район: улицы Большая Покровская, Рождественская, Грузинская, Большая Печёрская, Блохина.
— В первую очередь, съезды Похвалинский, Зеленский, Георгиевский и Казанский, центральные магистрали. Традиционно на особом контроле лестницы, мостики и придомовые территории, — сказал глава Нижегородского района Илья Лагутин.
Ленинский район: улицы Космонавта Комарова, Новикова-Прибоя, Памирская, Голубева, Молитовская, Баумана.
— Снег вывозят с остановочных павильонов на проспекте Ленина. Очищают пешеходные зоны и тротуары, спуски и подъёмы, подходы к социально значимым объектам, — отчитался глава Ленинского района Александр Кулагин
Сормовский район: улицы Коминтерна, Дубравная, Ужгородская, Кима, Хальзовская, Культуры, Планировочная, Стрелковая, Достоевского, Коммуны, Торфяная, проезды на улице Героев Космоса, проспект Кораблестроителей, центр района. Бригады направлены на уборку частного сектора. Ночью снег вывезли с улицы Светлоярского и проспекта 70 лет Октября.
Московский район: Бурнаковский проезд, улица Берёзовская, проезды по улицах Ярошенко, Мечникова, Люкина, Воронова, Сормовское шоссе, улицы Страж революции, Шаляпина, Казакова, Чаадаева, посёлок Берёзовая Пойма,
А также глава Московского района Владимир Кропотин добавил, что завтра, 28 февраля, будут очищены улицы Куйбышева, Давыдова, Аральская. А 1 марта — проспект Героев, улица Просвещенская и переулок Рессорный.
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