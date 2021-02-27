Глеб Никитин заверил, что пострадавшим при взрыве на Мещерском бульваре возместят весь ущерб

Губернатор Нижегородского региона Глеб Никитин заявил, что всем пострадавшим при вчерашнем взрыве на Мещерском бульваре будет полностью возмещён весь ущерб. Информацией о прошедшем заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС поделилась пресс-служба областного правительства.

Напомним, на место случившегося глава региона выезжал лично.

– Во многих квартирах вылетели стёкла, подлежат замене окна. Мы приняли решение оперативно выделить средства для ликвидации ущерба, – рассказал Глеб Никитин. – Документально засвидетельствуем все последствия ущерба и обязательно окажем материальную помощь пострадавшим.

А следом он отметил, что касается это не только жильцов пострадавшего дома, но и коммерческих помещений в нём и машин, которые были припаркованы у места взрыва.

– Их владельцам также будет оказана поддержка в документальном освидетельствовании размера ущерба и определении юридических последствий. Никого не оставим без помощи, – утвердил глава Нижегородской области.

Напомним, жители пострадавшего дома вернутся в свои квартиры уже сегодня вечером. Режим ЧС будет снят.

Пострадавшая при взрыве женщина находится в реанимации, но врачи передали, что её состояние стабилизировалось. Жизни женщины ничто не угрожает.

Ростехнадзор присоединился к расследованию причин взрыва. Проведя проверку, его сотрудники придерживаются той же версии об утечке газа, что и Следственный комитет региона. Пока версия считается предварительной.

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