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Глеб Никитин заверил, что пострадавшим при взрыве на Мещерском бульваре возместят весь ущерб

Материальную помощь окажут не только жильцам дома, но и владельцам коммерческих помещений в нём и владельцам пострадавших от взрыва машин
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Губернатор Нижегородского региона Глеб Никитин заявил, что всем пострадавшим при вчерашнем взрыве на Мещерском бульваре будет полностью возмещён весь ущерб. Информацией о прошедшем заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС поделилась пресс-служба областного правительства.

Напомним, на место случившегося глава региона выезжал лично.

– Во многих квартирах вылетели стёкла, подлежат замене окна. Мы приняли решение оперативно выделить средства для ликвидации ущерба, – рассказал Глеб Никитин. – Документально засвидетельствуем все последствия ущерба и обязательно окажем материальную помощь пострадавшим.

А следом он отметил, что касается это не только жильцов пострадавшего дома, но и коммерческих помещений в нём и машин, которые были припаркованы у места взрыва.

– Их владельцам также будет оказана поддержка в документальном освидетельствовании размера ущерба и определении юридических последствий. Никого не оставим без помощи, – утвердил глава Нижегородской области.

Напомним, жители пострадавшего дома вернутся в свои квартиры уже сегодня вечером. Режим ЧС будет снят.

Пострадавшая при взрыве женщина находится в реанимации, но врачи передали, что её состояние стабилизировалось. Жизни женщины ничто не угрожает.

Ростехнадзор присоединился к расследованию причин взрыва. Проведя проверку, его сотрудники придерживаются той же версии об утечке газа, что и Следственный комитет региона. Пока версия считается предварительной.

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