Глеб Никитин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций России с профессиональным праздником

"Уважаемые военнослужащие и ветераны Сил специальных операций России! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Формирование Сил специальных операций в составе Вооружённых Сил страны произошло сравнительно недавно. В основу вашей службы заложены лучшие принципы, всегда отличавшие защитников России, – верность долгу, высочайший профессионализм, готовность действовать в самых сложных условиях. В любой момент вы готовы ответить на наиболее острые вызовы времени и отстоять интересы Родины. Вас отличает владение передовыми практиками ведения боевых действий, искренний патриотизм, понимание важности стоящих перед вами задач.

Отдельные слова благодарности и уважения нижегородцам, которые служат в рядах Сил специальных операций! Представители региона всегда проявляли огромное мужество при решении боевых задач. Вы являетесь достойными продолжателями многих поколений защитников Отечества, родившихся и живших на этой земле.

В профессиональный праздник желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия. Пусть никогда не коснётся беда ваших семей!"