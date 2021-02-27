Жители Канавина пополнили региональный банк крови на 16,5 литра Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

В Канавинском районе Нижнего Новгорода прошла традиционная донорская акция. Её проводили на базе передвижного мобильного комплекса Нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой (НОЦК). Желающих сдать крови принимали в первой половине дня у здания районной администрации. Добровольцами были сотрудники администрации Канавина, сотрудники предприятий района и просто местные жители.

– В наше время участие в безвозмездных донорских акциях на регулярной основе – доступный многим вид благотворительности. Кроме того, регулярное донорство позволяет отслеживать состояние собственного здоровья и держать организм в тонусе. В сегодняшней акции приняло участие почти в 2 раза больше человек, чем в прошлый раз. Это не может не радовать. Приятно осознавать, что всё больше людей приобщаются к донорству, – подчеркнул глава Канавина Олег Алёшин.

Специалисты центра крови крови поблагодарили участников акции. Они сообщили, что сегодня 37 добровольцев пополнили региональный банк крови на 16,5 литра. Среди них были те, кто впервые пришёл сдать кровь.

Напомним, ранее мы рассказывали, что жители Канавина уже пополняли областной банк крови на 8,5 литра.

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