Инвестиционная карта Нижегородской области обновлена. В рамках модернизации инвестиционной карты внедрена и настраивается в качестве дополнительного слоя кадастровая карта. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.

- Теперь на портале применяется новая система фильтрации по типу участка, площади, муниципальному образованию, удаленности от областного центра и форме собственности, - рассказали в правительстве. – На карте указаны категория земель, форма собственности, наличие доступа к дороге, возможности по газо-, тепло- и электроснабжению, водоснабжению и водоотведению.

Нововведения уже оценили нижегородские инвесторы.Ознакомиться с ними можно на портале.

- Инвестиционная карта является полезным инструментом для всех предпринимателей, которым необходим земельный участок для развития бизнеса, - отметил генеральный директор Корпорации развития Тимур Халитов. - На ней можно найти площадку под любые потребности, как крупного предприятия, так и субъектов МСП