На участке улицы Касьянова перекроют движение ночью 27 февраля

В ночь с 26 на 27 февраля будет перекрыто движение транспорта на участке улицы Кирьянова в Нижнем Новгороде. Речь идет о дороге, протянувшейся от ТЦ «Индиго» до радиорынка «Герц» в Нижегородском районе. Об этом сообщает районная администрация.

Движение транспорта будет ограничено с 22:00 до 06:00. Проезд автомобилей запретят для ускорения уборки и вывоза снега. К расчистке этого участка улицы привлекут тяжёлую технику – бульдозер.

Водителей просят быть предельно внимательными и заранее выбирать пути объезда

Ранее стало известно, что из-за прокладки сети канализации на весь март будет ограничено движение транспорта на участке по улице Болотникова в Нижнем Новгороде.

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