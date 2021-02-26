Уголовное дело возбуждено из-за обрушения грунта на улице Светлоярской

На улице Светлоярской в Нижнем Новгороде произошло обрушение грунта при выполнении земляных работ. Несчастный случай привел к смерти двух человек. Об этом сообщает государственная инспекция труда по Нижегородской области.

В настоящее время госинспекция совместно с сотрудниками МЧС и следователями работает над обстоятельствами произошедшего.

- По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ повлекших по неосторожности смерть двух лиц», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - По версии следствия, днем 26 февраля при проведении земляных работ в районе улицы Светлоярской в вырытой траншее глубиной около 5 метров погибли два рабочих

Напомним, что сегодня в первой половине дня нижегородцы с волнением следили за ситуацией на Мещерском бульваре. Хлопок бытового газа прогремел в пристрое к 12-этажному дому.

В результате происшествия пострадали три человека. Двоих пострадавших отправили на амбулаторное лечение. А вот спасенную из-под завалов сотрудницу суши-кафе «Самурай» госпитализировали в тяжелом состоянии в ПИМУ. Сейчас она находится в реанимации.

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