График уборки улиц от снега в Нижнем Новгороде на 26 февраля

Снегоуборочная техника круглосуточно продолжает вывозить снег с основных дорог и внутриквартальных проездов. Для расчистки улиц привлекается дополнительная техника. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

- Каждый глава района знает болевые точки своей территории – в основном это улицы, которые после снегопадов заужаются и проезд по ним становится невозможным. Сегодня наша задача – расширить такие проезды, – отметил заместитель главы администрации города Дмитрий Сивохин.

Сегодня в Автозаводском районе по плану активно будут расчищать проспект Молодёжный, а также улицу Краснодонцев, улицу Дьяконова, улицу Прыгунова и Раевского.

В Канавинском районе техника дорожных служб займется улицами Таллинской, Электровозной, Есенина. Снег вывезут у домов 25А, 27А, 29А на Московском шоссе.

Основной упор в уборке дорог в Московском районе сосредоточат на улицах Гвардейцев, Мечникова, Ярошенко (вдоль домов №№ 3,5,7) и проездах по улице Бурнаковской. Снег будет вывезен с остановок общественного транспорта на Московском и Сормовском шоссе, проспекте Героев.

В Ленинском районе специальная техника будет активно работать на улице Космонавта Комарова и улице Даргомыжского. Особое внимание уделят очистке остановок общественного транспорта на проспекте Ленина.

В Нижегородском районе снег будут вывозить с дублёра улицы Красносельской, улиц Родионова, Заломова, Радужной, Ковровской и на проездах по улице Фруктовой.

В Приокском районе снегоуборочная техника займется улицей Широтной, улицей Радистов, улицей Глазунова и Энергетиков, а также проспектом Гагарина. Будет активно расчищаться улица микрорайон Щербинки-3. Планируется очистка прибордюрной полосы, просыпка и прометание дорог в Щербинки-1.

В Сормово техника сегодня будет расчищать внутриквартальные проезды по улице Героев Космоса и улице Коминтерна от дома №260 до №256. Рабочие планируют убрать снег с улиц Гаугеля, Кима, Планировочной, Холмистой, Планетной, Никиты Рыбакова, Павла Мочалова и бульвара Юбилейного.

Продолжат вывозить снег и в Советском районе, там уборку проведут на проспекте Гагарина и Высоковском проезде, а также на улицах Барменской, Нартова, Медицинской, Артельной, Ошарской и Рокоссовского.

В настоящее время дорожные и коммунальные службы усилили режим работы по уборке и вывозу снега с улиц, а также прометанию дорог и просыпке противогололедными материалами.

Сейчас специалисты продолжают следить за ситуацией на дорогах и изменениями погоды. В целях обеспечения своевременной уборки снега автовладельцев просят не оставлять автомобили на проезжей части, а также соблюдать скоростной режим.

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