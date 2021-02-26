Режим ЧС ввели в Канавинском районе Нижнего Новгорода после взрыва Фото: Кирилл Мартынов

Режим ЧС введен на территории Канавинского района после взрыва в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

- Зона ЧС установлена на расстоянии 10 метров от корпусов 1, 2 и 3 дома№3 на Мещерском бульваре. Создан оперативный штаб для ликвидации ЧС, - рассказали в городской администрации. - Его возглавил первый заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин. Сейчас специализированная организация проводит обследование дома, чтобы оценить возможность проживания в нем.

Напомним, взрыв произошел в 12-этажном доме на Мещерском бульваре, где располагался суши-бар и стоматологическая клиника. Сразу после взрыва в здании начался пожар. Из дома были эвакуированы 68 человек, в том числе шесть детей. Сейчас все они находятся в пункте временного размещения, расположенном в соседней школе. С ними работают психологи МЧС. В настоящее время по факту ЧП уже возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехали следователи. Сейчас причины взрыва выясняются.