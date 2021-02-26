МЧС: Под завалами на месте взрыва в Нижнем Новгороде больше никого нет

В настоящее время под завалами на месте взрыва в Нижнем Новгороде больше никого нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Выяснилось, что под завалами была только одна женщина - ее извлекли! Больше под завалами никого нет, - рассказали в ведомстве. - Итого у нас трое пострадавших. Мужчина, доставлен в травмпункт, женщина госпитализирована и женщина, извлеченная из-под завалов, доставлена с ожогами в ПИМУ. Однако разбор завалов продолжается.

Напомним, взрыв произошел в 12-этажном доме на Мещерском бульваре, где располагался суши-бар и стоматологическая клиника. Сразу после взрыва в здании начался пожар. Из дома были эвакуированы 68 человек, в том числе шесть детей. Сейчас все они находятся в пункте временного размещения, расположенном в соседней школе. С ними работают психологи МЧС. В настоящее время по факту ЧП уже возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехали следователи. Сейчас причины взрыва выясняются.