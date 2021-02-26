В марте из аэропорта «Стригино» запустят рейсы в ОАЭ и Турцию

Нижегородское «Стригино» с марта 2021 года начнёт выполнять прямые рейсы в Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Стригино.

Рейсы будут совершать сразу несколько авиакомпаний. Так, в Дубай можно будет добраться на воздушных судах Boeing 737 авиакомпании «Россия». В самолете будет находиться максимум 189 пассажиров.

Новый авиаперевозчик планирует совершать полёт один раз в неделю. Отправление из Нижнего Новгорода планируется по средам в 11:15, прибытие в международный аэропорт Дубай в 17:15. Обратный перелет: вылет из Дубая – в 18:40, прибытие в Нижний Новгород – в 22:40.

Первый рейс в 2021 году на курорты ОАЭ из «Стригино» будет совершен уже 3 марта.

До Антальи можно будет добраться с помощью рейсов четырёх авиаперевозчиков. С 14 марта прямые рейсы будут у авиакомпании Nordwind, с 15 марта - AZUR, с 19 марта - Royal Flight, с 30 марта - Red Wings.

Напоминаем, что полёты возобновлены с учётом соблюдения мер безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса. Обязательны перчатки, маски и социальная дистанция. Каждому пассажиру перед посадкой измеряют температуру.

Подробную информацию о билетах и расписании можно узнать на сайтах аэропорта и авиакомпании. Также не забудьте уточнить о режиме ограничений, действующих на территории зарубежных государств в связи с коронавирусом.

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