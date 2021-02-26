Мокрый снег и гололедица ожидается в Нижегородской области 26 февраля

Сегодня днём, 26 февраля, местами по Нижегородской области, в том числе и в Нижнем Новгороде ожидается ухудшение погодных условий. Такую информацию сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
Регион накроют осадки в виде мокрого снега и дождя, местами пройдёт сильный снег, метель. Автомобилистам стоит быть предельно аккуратными, на дорогах возможен накат и гололедица, а также ухудшение видимости в пределах до 500 метров и менее.
Все эти неприятности будут длиться и в первую половину ночи 27 февраля.
В связи с этим МЧС предупреждает о возможном росте разнообразных чрезвычайных ситуаций, таких как ДТП, обрывы проводов, обрушение ветхих конструкций и перебои в работе ЖКХ.
Среди населения возможно увеличение количества случаев травматизма, связанных с падением на льду из-за неудовлетворительного состояния тротуаров. Однако нижегородцам стоит смотреть не только под ноги, но и наверх: прогнозируется падение сосулек и снега, а также обрушение крыш домов.
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