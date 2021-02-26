Эвакуацию железнодорожного вокзала провели в Нижнем Новгороде утром 26 февраля

Сегодняшнее утро выдалось тяжелым для всех сотрудников и пассажиров железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде. Около шести утра неизвестная женщина позвонила в полицию и сообщила, что ей показалось, что в здании вокзала сработала система оповещения об эвакуации.

Сразу после этого здание было оцеплено прибывшими на место происшествия службами быстрого реагирования. Об этом «КП - Нижний Новгород» сообщили в УТ МВД России по ПФО.

- С 16 платформы на вокзале всех отправляли сразу на выход, не пускали в подземный переход, - сообщали очевидцы примерно в 8:30 утра.

В срочном порядке из здания эвакуировали порядка 100 пассажиров и работников вокзала. Сотрудники правоохранительных органов обследовали территорию, однако ничего подозрительного обнаружено не было.

В 8:45 вокзал начал работать в штатном режиме, а движение поездов полностью восстановлено.

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