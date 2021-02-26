Ещё 392 нижегородца заразились коронавирусом за сутки

По данным на 26 февраля 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 95 787 человек. За сутки выявлено 392 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние сутки составило 437 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 87 961 житель региона.

Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 278 331 человек. Средний показатель тестирования составил 132,7 теста на 100 тысяч населения.

Свыше 3,7 тысячи человек сейчас находятся на амбулаторном лечение, поскольку их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Порядка 2,5 тысяч человек лечатся в больницах.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!