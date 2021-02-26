Роспотребнадзор поможет пострадавшим от скачка напряжения в Верхних Печёрах

Роспотребнадзор окажет консультативную помощь пострадавшим от скачка напряжения в Нижнем Новгороде. Ущерб жителям домов в микрорайоне Верхние Печёры должен быть возмещен в полном объеме. Это прописано в Законе «О защите прав потребителей» ст. 4,7,14.

На основании этих статей потребителю гарантируется качественное выполнение работ или оказание услуг, которое соответствует договору. Так, услуга (товар, работа) должна быть безопасна для жизни и здоровья потребителя, а также не причинять вред имуществу и окружающей среде.

Если же вред вследствие производственных или иных недостатков товара (работы, услуги) уже нанесён, то ущерб подлежит возмещению в полном объеме.

Ещё Роспотребнадзор готов оказать помощь жильцам в судебной защите. Для этого требуется обратиться по номерам телефонов: 8 (831) 432-87-67, 8 (831) 438-09-42.

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