К 800-летию Нижнего Новгорода привлечено 3 млрд рублей внебюджетных средств

Внебюджетное финансирование подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода составило 3 миллиарда рублей. О предстоящем юбилее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал в эфире программы «Специальный гость» Тины Канделаки на телеканале RTVI.

Изначально по федеральному плану на подготовку и проведение празднования 800-летия было выделено свыше 1,1 миллиарда рублей. Эти средства охватывали период с 2019-го по 2021 год. Затем сумма финансирования стала расти, и в настоящее время на празднование юбилея привлечено более 23,5 миллиарда рублей.

- Это замечательная возможность рассказать о том, что город и регион меняются к лучшему. Причем, благодаря юбилею нам удается делать это гораздо быстрее, чем ранее. Несмотря на пандемию, ни один из проектов мы не остановили, - отметил глава региона.

Естественно, необходимо отметить и тот факт, что губернатор активно привлекает к подготовке 800-летия внебюджетные средства, не прекращает поиск новых партнёров. Сейчас финансовыми партнёрами направлены средства в размере 3 миллиардов рублей.

- Мы делаем проекты, интересные представителям самых разных отраслей. В частности, речь идет об образовании, дорожном строительстве, культуре, благоустройстве, туризме. Для нас очень важны продвижение проектов на федеральном уровне и поиск инвесторов, - поделился Глеб Никитин.

Напомним, ранее сообщалось, что подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода включает в себя целый ряд крупных инфраструктурных проектов. В частности, речь идет о реконструкции Нижегородского кремля, Чкаловской лестницы, Александровского сада и других объектов.

Уже в марте будут начаты основные работы по строительству и благоустройству, и большинство объектов должно быть готово в июле-августе 2021 года.

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