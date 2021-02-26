Прокуратура начала проверку после скачка напряжения в Верхних Печерах

Сгорела техника в 426 квартирах и 14 новых лифтов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура начала проверку после скачка напряжения, от которого пострадали жители четырех домов в Верхних Печерах. Сейчас сотрудники ведомства проверяют соблюдение действующего законодательства.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - уточнили в Прокуратуре Нижегородской области.

Напомним, 24 февраля в четырех многоквартирных домах по улице Верхне-Печерской произошел скачок напряжения, в результате которого сгорела почти вся бытовая техника в 426 квартирах, а также вышли из строя 14 новых пассажирских лифтов. Вместо положенных 220-240В в квартирах оказалось напряжение в 390-398В.

«В 8:05 увидели и услышали в своих квартирах фейерверки из собственных лампочек и бытовой техники, сопровождающиеся черным дымком. Оригинальный салют из лампочек и взрывов бытовой техники в квартирах устроила сетевая компания ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО», - рассказал глава ТСЖ-454 и ТСЖ-455 Михаил Швыганов.

По его словам, основной причиной возникновения скачка напряжения в сети стало обгорания нуля на трансформаторной подстанции.