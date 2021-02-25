Мэрия Нижнего Новгорода продает пакет акций канатной дороги за 190,7 млн рублей

Мэрия Нижнего Новгорода планирует продать пакет акций акционерного общества «Нижегородские канатные дороги». Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Всего планируется продать 190 780 штук именных акций номинальной стоимостью одна тысяча рублей каждая. Таким образом, пакет акций обойдется покупателю в190,7 миллиона рублей.

Работу по оценке рыночной стоимости проведёт комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города. Специалисты этого же ведомства будут заниматься продажей.

Постановление в течение десяти дней необходимо будет направить в контрольно-счетную палату для утверждения.Исполнение постановления находиться на контроле первого заместителя главы администрации города Ильи Штокмана.

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