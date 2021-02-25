В трех нижегородских больницах начали сворачивать койки для больных коронавирусом

Сразу в трех больницах Нижнего Новгорода начнут сворачивать койки для больных коронавирусом. Речь идет о городских больницах № 12 и № 38, а также областной больнице Семашко.

- Такое решение было принято в связи со стабилизацией ситуации с заболеваемостью коронавирусом, - сообщает Newsroom24 со ссылкой на региональный минздрав. – Число заболевших постепенно снижается, поэтому часть нижегородских больниц возвращается к своему обычному режиму работы.

Напомним, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 388 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне впервые за последние три месяца эта цифра снизилась ниже показателя в 400 новых заболевших.

По данным министерства здравоохранения региона, в 35 муниципальных образованиях за минувшие сутки не выявлено новых случаев заражения. На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 95 395 человек