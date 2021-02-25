Площадь космического мониторинга нижегородских лесов увеличена в 2,5 раза

Охват территории наблюдения составит 1,7 млн гектаров Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В 2021 году площадь космического мониторинга лесов в Нижегородской области достигнет 1,7 миллиона гектаров. Под наблюдением будет находиться территория в 2,5 раза больше, чем в прошлых годах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Изначально мониторинг проводился в трёх лесничествах, теперь же он будет применяться на территории 13 районных лесничеств.

- В 2019 году регион вошёл в число пилотных регионов, где началось применение технологии космического мониторинга лесного фонда, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - На первом этапе была показана высокая эффективность на удаленных и труднодоступных лесных участках. Поэтому мы обратились в Россельхоз с предложением расширить территорию охвата.

За 2020 год внедрение новых технологий позволило выявить 182 факта незаконной рубки леса, порядка 70% случаев зафиксировано благодаря космическому мониторингу.

Напомним, что внедрение цифровых технологий в сфере защиты окружающей среды — одно из важных направлений национального проекта «Экология».

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