В Верхних Печёрах из-за скачка напряжения в 4 домах сгорела техника

В минувшую среду, 24 февраля, в четырёх многоквартирных домах на улице Верхне-Печерской в Нижнем Новгороде случился мощный скачок напряжения в электрической сети. Это привело к выходу из строя электроприборов и проводки. Об этом сообщил глава ТСЖ-454 и ТСЖ-455 Михаил Швыганов на своей странице в Facebook.

- В 8:05 увидели и услышали в своих квартирах фейерверки из собственных лампочек и бытовой техники, сопровождающиеся черным дымком, - написал нижегородец. - Оригинальный салют из лампочек и взрывов бытовой техники в квартирах устроила сетевая компания ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО".

Как оказалось, вместо положенных 220-240В в квартирах оказалось напряжение в 390-398В. Основной причиной возникновения скачка напряжения в сети стало обгорания нуля на трансформаторной подстанции. К слову, когда специалисты прибыли на место для устранения аварии, то они какое-то время не могли попасть на подстанцию.

- Все двери на 70 - 80 сантиметров были запорошены снегом, - подчеркнул глава товарищества собственников жилья. - За всю зиму никто ни разу не появлялся из обслуживающего персонала и никто не проводил никакого технического обслуживания трансформаторов.

В результате данной аварии у жителей 426 квартир сломалась практически вся бытовая техника. Не работающими стали 14 новых пассажирских лифтов, в них сгорели приводы дверей, платы управления, блоки питания. Также из строя вышли общедомовые усилители антенн и оборудование интернет провайдеров.

Помимо этого погорели и светодиодные светильники мест общего пользования, блоки питания приборов учета тепловой энергии. Поврежденной оказалась станция приема и передачи данных со счетчиков холодного и горячего водоснабжения.

- Такого я еще не видел, - подытожил свой рассказ Михаил Швыганов.

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