«Киндер сюрприз» с мефедроном нашли полицейские у двух нижегородцев. Фото: УТ МВД России по ПФО

В Нижнем Новгороде двое парней могут на 10 лет отправиться за решетку за покупку и хранение наркотиков. «Синтетику» они перевозили в пластиковом контейнере из-под детского «Киндер сюрприза».

Мужчин задержали сотрудники Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте.

«В ходе досмотра салона автомобиля в рюкзаке, лежащем на переднем сиденье, были обнаружены электронные весы и желтый пластиковый контейнер, в котором находилось порошкообразное вещество», - рассказали в ведомстве.

Экспертиза показала, что хранившийся в «киндере» порошок – это ничто иное, как мефедрон. Наркотик нижегородцы приобрели через интернет путем закладок.

«Общий вес изъятого наркотического средства составил почти пять граммов, что соответствует крупному размеру. Также в ходе обыска в жилище одного из подозреваемых было изъято больше грамма мефедрона», - рассказали полицейские.

В отношении товарищей возбуждено уголовное дело. Им грозит до 10 лет тюрьмы.