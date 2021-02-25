В 35 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 35 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 95 395 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 41 900 зараженных, а остальные 53 495 человек – распределены по районам и городским округам региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (7 412 человек) и на Бору (4 863 человека). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 628 человек, и 2 567 жителей Балахнинского района.
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 10 436
Ленинский – 6 648
Советский – 5 799
Канавинский – 4 346
Московский – 4 313
Сормовский – 4 001
Приокский – 3 192
Нижегородский – 3 165
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