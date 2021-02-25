Контроль за соблюдением масочного режима усилят в Нижегородской области. Фото: Иван Макеев

В Нижегородской области заболеваемость COVID-19 идет на спад, в связи с чем приняты некоторые послабления коронавирусных ограничений. Однако самоизоляция для пожилых и беременных, а также ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции до сих пор остаются обязательными. Более того, губернатор Глеб Никитин поручил усилить контроль за соблюдением этих мер.

«Необходимо возобновить работу мобильных групп патрулирования, обеспечить четкое взаимодействие с правоохранительными органами и Роспотребнадзором в части усиления контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов, в особенности, тех, которые осуществляют торговую деятельность и занимаются пассажирскими перевозками. Особое внимание следует обратить на обеспечение персонала предприятий и организаций всех форм собственности средствами индивидуальной защиты и на наличие необходимого запаса дезинфицирующих средств, а также на повсеместное соблюдение гражданами масочного режима», - сказал Никитин.

По данным на 25 февраля, за последние сутки в Нижегородской области выявлено 388 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 13 человек умерли.