За сутки в Нижегородской области выявили 388 заболевших COVID

В Нижегородской области заболеваемость коронавирусной инфекцией постепенно идет на спад. Вчера впервые за три месяца прирост числа заболевших COVID не превысил 400 человек, а сегодня их количество еще немного снизилось. По данным статистики, за сутки 25 февраля в Нижегородской области зарегистрировано 388 новых случаев заболевания коронавирусом. Как и вчера, скончались 13 человек.

По данным министерства здравоохранения региона, в 35 муниципальных образованиях за минувшие сутки не выявлено новых случаев заражения. На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 95 395 человек, из них 41 900 проживают в Нижнем Новгороде, 53 495 - в области.

В связи со спадом заболеваемости губернатор Глеб Никитин внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности, согласно которым смягчаются некоторые коронавирусные ограничения.