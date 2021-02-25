Сильная метель накроет Нижегородскую область 25 февраля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не успели нижегородцы отойти от прошлого затяжного снегопада, как регион вновь накрыла метель. Синоптики предупреждают, что днем 25 февраля в Нижнем Новгороде и местами по области ожидается сильный снег и ухудшение видимости до 500 метров и менее. На дорогах снежные заносы, накат и гололедица.

Городские власти были предупреждены о грядущем снегопаде за двое суток, в связи с чем мэр Юрий Шалабаев дал распоряжение мобилизовать снегоуборочную технику заранее.

– Предстоит снегопад и достаточно большой перепад температур, возможно, в четверг-пятницу даже пойдёт дождь. Главы районов перед этим должны мобилизовать все силы, превентивно обработать дороги противогололедными материалами на своих территориях, – сказал Юрий Шалабаев.

Напомним, на днях в Нижегородской области был побит новый температурный рекорд. В ночь на 24 февраля в Арзамасе температура опустилась до -38,1 градусов.