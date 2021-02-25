Более 10% нижегородских школ и детских садов объявили карантин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

10,2% школ и детских садов Нижегородской области полностью или частично закрыты на карантин по ОРВИ и COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

«В целом по Нижегородской области заболеваемость респираторными инфекциями находится на уровне пороговых значений. Повышенный уровень заболеваемости сохраняется среди лиц старше 15 лет», - прокомментировали в ведомстве.

Чаще всего причиной болезней становятся COVID, риновирусы, сезонные коронавирусы, метапневмовирусы, парагрипп, и аденовирусы. Вирусы гриппа не регистрировались. Как отмечают в Управлении, более половины жителей Нижегородской области привились от гриппа и ОРВИ.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что в случае появления признаков заболевания не следует заниматься самолечением, необходимо обратиться к врачу. Также они призывают родителей не отправлять детей с признаками респираторных инфекций в школу и детский сад.