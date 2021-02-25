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Общество

Одну из улиц Нижнего Новгорода реконструируют по новой технологии городской мобильности

Это будет проспект Ленина или улица Белинского
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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Одну из улиц Нижнего Новгорода реконструируют по новой технологии городской мобильности в рамках программы «Моя дорога». На обновление претендуют сразу две крупные транспортные артерии – проспект Ленина и улица Белинского. Об этом сообщает ФАУ «РОСДОРНИИ» и Агентство стратегических инициатив.

Нижний Новгород вошел в число пилотных городов, где будет реализована программа «Моя дорога» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В первом полугодии 2021 года заработают сайт и мобильное приложение, с помощью которых жители городов-участников программы смогут в режиме реального времени следить за качеством дорог, их ремонтом, а также сообщать о возникших проблемах и оставлять пожелания.

В Нижнем Новгороде рассматриваются для улучшения улица Белинского и проспект Ленина – они входят в число самых оживленных, где чаще всего происходят ДТП.

«Сейчас экспертная группа ведет консультации по выбору одной из двух улиц, на которой будет реализован пилотный проект. В ближайшее время в Нижнем Новгороде появится муниципальный штаб по реализации программы «Моя дорога»», - рассказали в Агентстве стратегических инициатив.