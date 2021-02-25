ДУКи накажут за плохую уборку снега в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Домоуправляющие компании Нижнего Новгорода привлекут к ответственности за ненадлежащую уборку. Об этом стало известно в ходе объезда мэром Юрием Шалабаевым дворов Советского района. Совместно с руководителем региональной госжилинспекции Игорем Сербулом и и.о. прокурора Нижнего Новгорода Александром Жировым он проехал по улицам Ванеева и Бекетова, побывал во дворах на Ванеева, Козицкого и Горловской.

«В большинстве случаев ДУКи отчитываются, что их территория очищена на 70%, и это, конечно, лукавство. Лично проверил состояние дворов, там уже образовались снежные колеи, до асфальтового покрытия домоуправляющие компании не чистят», – отметил Юрий Шалабаев.

Он поручил профильным ведомствам привлекать к ответственности ДУКи и ТСЖ в случае некачественной работы по уборке снега, а также обязал домоуправляющие компании принимать превентивные меры перед снегопадами, которые ожидаются на этой неделе.

Что касается плохой уборки снега в Советском районе, то руководство местного ДУКа пообещало устранить все нарушения уже на этой неделе.