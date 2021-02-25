Запуск ракеты в 2021 году посвятят 800-летию Нижнего Новгорода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один из пусков ракеты в 2021 году могут посвятить 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Глеба Никитина и главы госкорпорации «Росатом» Дмитрия Рогозина в Москве.

В рамках встречи обсуждалась не только подготовка к юбилею города, но и грядущему 60-летию первого полета человека в космос, а также взаимодействие региона и «Роскосмоса» в промышленной сфере.

«В наших силах расширить взаимодействие в промышленной сфере. У Нижнего Новгорода впереди большой юбилей. Это хороший повод, чтобы развивать и укреплять сотрудничество», - сказал Дмитрий Рогозин.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что к Дню космонавтики в регионе планируется провести ряд просветительских и праздничных мероприятий.

«У нас есть знаковый объект, связанный с этой темой, – Нижегородский планетарий. Около 15 лет назад он стал первым цифровым планетарием России. Сейчас на его базе планируется создать Центр астрономии и космонавтики Нижегородской области», - отметил Глеб Никитин.