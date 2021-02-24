Начала работу платформа для голосования за объекты благоустройства. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Общероссийская платформа для голосования за объекты для благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» начала работу в Нижегородской области. Голосование за объекты в нашем регионе начнется 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Голосование на новой федеральной платформе, созданной, кстати, на базе нижегородского портала «Голос За», стартует 26 апреля и завершится 30 мая, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Жители региона смогут выбрать, обновление каких пространств им наиболее интересно в 2022 году. Всем, кому нужна будет поддержка в голосовании, помогут волонтеры.

Голосование будет организовываться на портале https://za.gorodsreda.ru/ ежегодно. Там нижегородцы смогут выбрать и общественные пространства, и дворовые территории, которые должны быть благоустроены.

Напомним, с 24 февраля стартовала регистрация добровольцев для участия в работе федеральной платформы za.gorodsreda.ru. Чтобы стать волонтером, достаточно зарегистрироваться по ссылке: https://dobro.ru/event/10041785

Также у каждой площадки будут работать кураторы, которые смогут дать все необходимые разъяснения.