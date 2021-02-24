Семья нижегородцев почтила память предков, ковавших Победу в тылу.

23 февраля 2021 года, в День защитника Отечества, семья нижегородцев Малиновских возложила цветы к памятнику «Горьковчанам – доблестным труженикам тыла» в Нижегородском кремле.Таким образом, они положили начало новой традиции сохранения памяти о семейных героях-тружениках тыла.

В семье Малиновских в годы Великой Отечественной войны Петр Николаевич Малиновский, Мария Степановна Малиновская и их младший сын, 13-летний Виктор, работали на горьковском заводе «Красное Сормово», производившем танки Т-34. Старший сын Константин в июле 1941 года ушел добровольцем на фронт и закончил войну в мае 1945 года в поверженном Берлине.

«Сегодня мы с родителями возложили цветы к памятнику труженикам тыла, вспомнив дедушку и прадедушку с прабабушкой, которые в годы войны трудились на заводе «Красное Сормово». Думаю, что многие нижегородцы будут приходить сюда, чтобы почтить память своих родственников, ковавших Победу в тылу», - сказала Анна Малиновская, руководитель регионального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России».

Напомним, в 2020 году в Нижегородском кремле был открыт памятник«Горьковчанам – доблестным труженикам тыла». Событие было приурочено к присвоению Нижнему Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести». В Нижнем Новгороде появилось новое место поклонения памяти защитников Отечества, ковавших Победу в тылу.