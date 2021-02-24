Павловский парк, высмеянный комиком Мусагалиевым, благоустроят в 2022 году

Парк имени 40-летия ВЛКСМ в Павлове, высмеянный комиком Азаматом Мусагалиевым, планируется благоустроить в 2022 году. Он уже включен в список территорий, по которым пройдет голосование в этом году.

- Парк имени 40-летия ВЛКСМ был основан в 1957 году в микрорайоне Автобусостроителей. До 2020 года находился в собственности ПАО «Павловский автобус». Год назад парк был передан в муниципальную собственность, - сообщает Newsroom24 со ссылкой на источник в администрации Павловского района. - Администрация рассматривает его благоустройство в рамках приоритетного объекта на 2022 год.

Напомним, ранее Азамат Мусагалиев в известном шоу «Однажды в России» назвал этот парк "Родиной клоуна Пеннивайза". Вскоре шутку прокомментировал заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Дорогой Азамат! Уверен, что ты хорошо выполняешь свою работу. Придумать шутку, отыграть её так, чтобы люди улыбнулись, а ещё лучше — засмеялись — задача не из лёгких. Много лет назад студентом я пробовал себя в КВНе. Но есть юмор. А есть сарказм. В чём разница, думаю, понятно.