Гендиректор Tele2 Сергей Эмдин: «В условиях пандемии удалось продолжить двигаться по траектории здорового роста».

Услуги голосовой связи и мобильного интернета во время пандемии в 2020 году стали более востребованными, особенно заметно выросла популярность«старого доброго голоса». Об этом сообщил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин во время пресс-конференции для журналистов Приволжья.

С самого начала пандемии в компании отметили рост трафика. «Спрос на мобильный интернет резко увеличился в дачных поселках, пригородах и спальных районах городов. Поэтому срочно пришлось инвестировать в строительство сети в новых местах», - пояснил Сергей Эмдин.

По его словам, 2020 год выдался не особенно удачным для телекома, но отраслевой катастрофы, как в некоторых других сферах, здесь не произошло. Хотя практически исчез международный роуминг, бизнес-клиенты начали экономить на корпоративной связи или вовсе от неё отказались. «Год был непростой, но нашей компании удалось быстро перестроиться и продолжить двигаться по траектории здорового роста», - сказал глава компании. Он также выразил надежду, что международный роуминг «придет в себя» ближе к лету 2021 года.

Технология 3G скоро исчезнет

По мнению генерального директора Tele2, не за горами то время, когда технология 3G уйдет в прошлое.

«Трафик 3G сокращается год от года, и в ближайшие пять лет этот стандарт должен вовсе исчезнуть – он стал дорогой и тупиковой веткой технологической эволюции. Однако, например, в Москве 3G останется, поскольку там нет технологии 2G, которая нужна как для покрытия, так и для обеспечения голосовой связью. Потом, я надеюсь, получит распространение 5G» - заключил глава компании.

Трафик 3G сокращается год от года, и в ближайшие пять лет этот стандарт должен вовсе исчезнуть. Фото: Михаил ФРОЛОВ

««Удаленка» – удобная форма работы, которой не стоит злоупотреблять»

Когда весной 2020 года эпидемия коронавируса докатилась до России, сотрудники Tele2, как и многих других компаний, стали работать удаленно.

«Мы ушли на «удаленку» всей компанией буквально за две недели. Компания продолжила работу, как будто ничего не произошло. Первый месяц мы работали очень продуктивно, но спустя какое-то время поняли, что накапливается определенная усталость от работы дома. Мы поняли, что «удаленка» - это удобная форма работы, которую обязательно нужно использовать, но не стоит злоупотреблять», - уверен Сергей Эмдин.

Сейчас компания обеспечила возможность сотрудникам сделать прививку от коронавируса. «Конечно, заставлять или принуждать кого-то мы не можем, это личное дело каждого. Но мы создаем комфортные условия, в том числе договариваемся со страховыми компаниями, чтобы все желающие могли привиться от COVID-19», - рассказал руководитель Tele2.

eSIM – технология будущего

В мае 2019 года Tele2 первой в России запустила технологию eSIM. Это встроенная в устройство виртуальная SIM-карта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«На мой взгляд, это революционная технология. Она позволяет сделать подключение абонента полностью цифровым. Посещение офиса уже не будет обязательным», - пояснил Сергей Эмдин.

По его словам, массовое внедрение этой технологии затянулось из-за формирования необходимой законодательной базы. «Но на сегодняшний день есть четкое понимание, как это будет происходить, и я надеюсь, что уже в этом году мы увидим повсеместное внедрение данной технологии с удаленной идентификацией через систему государственной регистрации ЕБС. Она уже сейчас работает, но в ней не так много профилей наших граждан. Мы надеемся, что очень скоро она станет популярной», - поделился глава компании.

На сегодняшний день технологию eSIM поддерживают только дорогие смартфоны, однако на примере других технологий можно полагать, что с появлением массового спроса у клиентов её освоят и производители более доступных моделей.