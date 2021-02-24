Более 320 новых машин получат нижегородские ЦРБ в 2021 году

Свыше 180 новых автомобилей было передано медицинским учреждениям Нижегородской области. Обновление автопарка ведется в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил губернатор Глеб Никитин.

«Всего в этом году в центральные районные больницы в рамках программы планируется поставить 321 новый автомобиль. Машины будут использоваться для транспортировки больных, перевозки медиков на вызовы к пациентам, доставки лекарств. В текущих условиях мобильность для медиков приобретает особое значение», - прокомментировал Глеб Никитин.

Наибольшее количество машин получат ЦРБ Балахнинского, Городецкого, Лукояновского и Лысковского районов – в общей сложности в эти больницы будет направлен 61 автомобиль на сумму 87,5 млн рублей. Все машины отличается повышенной проходимостью, что очень актуально для сельской местности.