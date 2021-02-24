Глеб Никитин рассказал о планах по снижению стоимости жилья в регионе. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поделился планами по снижению стоимости жилья в регионе. Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, чиновник пояснил, как это связано с инфраструктурными облигациями.

Напомним, на днях Глеб Никитин подписал меморандум с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко об использовании инфраструктурных облигации . Согласно документу, Нижегородская область вошла в число пяти пилотных регионов, которые будут практиковать такой подход.

«Глеб Сергеевич, а что даст эта «пилотность» для нашего региона? Каким образом жилье станет дешевле?», - поинтересовалась в Instagram одна из подписчиц.

«Две составляющих: экономия застройщика на инфраструктуре (и эти деньги не идут в цену жилья) и как следствие — большие объемы строительства и рост предложения (конкуренция тоже работает на снижение цены)», - пояснил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось о том, что в 2021 году в Нижнем Новгороде построят не менее десяти новых жилых комплексов.