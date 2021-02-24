На 41-м году жизни скончался нижегородский священник Феодор Погодин. Фото: Instagram.com

Клирик Нижегородской епархии иерей Феодор Погодин скончался в Нижнем Новгороде 23 февраля. Ему было 40 лет, сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.

Глубокие соболезнования родным и близким Феодора Погодина выразил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. По его словам, священник вдохновлял людей своим личным примером и благочестием.

«Отец Федор – настоящий пастырь Церкви Христовой, ревностно и дерзновенно совершавший свое служение. На протяжении 15 лет он приносил бескровную жертву о всех и за вся. Несмотря на молодой возраст, к нему приходило много людей. Имея дар духовного рассуждения, он со вниманием относился ко всякому приходящему», - вспоминает о нем митрополит Георгий.

Сообщается, что отец Феодор в последние годы тяжело болел, но, несмотря на недуг, продолжал совершать богослужения и общаться с прихожанами.