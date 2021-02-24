Нижегородцев приглашают стать волонтерами на голосовании за объекты для благоустройства в 2022 году в рамках нацпроекта

Нижегородцы смогут стать волонтерами при подготовке и проведении голосования за объекты для благоустройства в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) нацпроекта «Жилье и городская среда». Голосование пройдет на новой федеральной платформе с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Для того, чтобы стать волонтером, необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://dobro.ru/event/10041785 с 24 февраля по 22 марта. «Нижегородская область – регион-лидер в России по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Также у нас в регионе одно из самых активных волонтерских движений. Уверен, что эта синергия даст отличный результат, и весь процесс выбора площадок для благоустройства станет еще удобнее, проще и прозрачнее», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Главной задачей волонтеров будет информирование граждан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды. Через добровольцев можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать по телефону. Волонтеры будут работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и в других местах с большой проходимостью людей. У всех добровольцев будут планшеты для голосования. Волонтеры смогут собирать отзывы о той или иной территории. «Электронная система для голосования применялась в нашем регионе и раньше – общероссийская платформа разрабатывалась на базе нижегородской площадки «Голос За». Однако теперь подход комплексный, что позволит вовлечь в голосование еще больше граждан», - подчеркнул Глеб Никитин. Помимо волонтеров, которые помогут в голосовании, у каждой площадки будут работать кураторы, которые смогут дать подробные разъяснения по поводу конкретных объектов в каждом районе. Общероссийская платформа для голосования — проект, реализованный на стыке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и ведомственного проекта Минстроя России «Умный город». Техническим оператором проекта выступает АНО «Диалог Регионы». Напомним, весной начнется благоустройство пространств, которые были выбраны в ходе голосования в 2020 году. Как сообщал Глеб Никитин, в этом году, благодаря увеличению финансирования из регионального и местных бюджетов, на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в Нижегородской области будет направлено около 1,5 млрд рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий, выбранных жителями в минувшем году.