Морозы стали причиной крупных коммунальных аварий в Нижнем Новгороде. Фото: Олег УКЛАДОВ

Аномальные морозы с экстремально низкими температурами привели к череде коммунальных аварий в Нижнем Новгороде. В частности, неполадки случились на водопроводных сетях Нижегородского водоканала, но каждый раз устранить повреждения удавалось в кратчайшие сроки.

Специалисты Нижегородского водоканала отмечают, что в такие морозы нередки случаи, когда отказывает техника и оборудование, а грунт настолько промерз, что с трудом поддается раскопкам. Поэтому при низких температурах над устранением аварий работает не одна бригада.

«В морозы на место аварии мы одновременно направляем сразу несколько служб. Одни занимаются устранением причины аварии, другие откачкой воды, третьи устранением наледи. Важно работать максимально быстро. Невозможно надолго отключать водоснабжение, так как это может вызвать промерзание труб», - пояснил начальник управления производством АО «Нижегородский водоканал» Алексей Доронин.

Напомним, за последние пару недель в Нижнем Новгороде произошло несколько крупных «потопов». 7 февраля прорвало трубу на улице Гоголя, из-за чего вода хлынула на Набережную Федоровского и прилегающие улицы; 16 февраля затопило Ковалихинскую, а спустя еще три дня в реку превратился проспект Октября и прилегающие улицы в Автозаводском районе. Из-за этого наводнения пришлось даже временно закрыть работу троллейбусных маршрутов.

«При авариях с подтоплением проезжей части, произошедших за последние две недели, оперативная работа помогла предотвратить образование сильной наледи, откачка воды заняла не более двух часов», - прокомментировали в Нижегородском водоканале.