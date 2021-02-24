13 человек умерли от коронавируса в Нижегородской области за сутки

В Нижегородской области за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 13 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

По данным на 24 февраля, с начала пандемии в Нижегородской области коронавирусом переболели 95007 человек. Более 87 тысяч пациентов уже выздоровели.

«В настоящее время около 3,8 тысячи человек лечится амбулаторно, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 2,5 тысячи человек госпитализировано и пять человек находится в обсерваторах», - рассказали в региональном минздраве.

Сейчас в нижегородских больницах развернуто более 4 тысяч коек для инфекционных, в том числе и коронавирусных больных. Кислородом оснащено 2,7 тысячи из них, аппаратами ИВЛ – 667. На сегодняшний день свободно 20% коечного фонда.

Напомним, в Нижегородской области впервые за три месяца число новых заболеваний COVID не превысило 400 случаев.