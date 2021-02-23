Главы районов Нижнего Новгорода мобилизуют технику перед грядущим снегопадом Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов мобилизовать снегоуборочную технику перед прогнозируемым сильным снегопадом. Об этом сообщила нижегородская мэрия.

Кроме того, Юрий Шалабаев проверил качество уборки снега на улицах всех районов города. В частности, состояние дорог на улице Алексеевской, на Звездинке, на площадях Горького и Лядова, на проспектах Гагарина, Ленина, Октября, на улице Бекетова, на Комсомольском, Московском и Сормовском шоссе, в центре Сормова и на улице Циолковского. Вместе с ним в объезде участвовали главы всех районов.

Юрий Шалабаев отметил одну из главных проблем – наледи и накаты, которые образовались на дорогах как результат длительных снегопадов и низких температур.

– Регулярно проверяем исполнение всех ежедневных планов, которые составляются по уборке и расчистке дорог. Основные магистрали категории А приводятся в порядок, тем не менее, проблемы есть и там: у остановочных павильонов и светофоров видны накаты. Поручил главам районов и подрядным организациям устранить все недостатки в ближайшее время, – заверил Юрий Шалабаев.

А также отметил, что как только единица техники освобождается – её перебрасывают на примыкающие второстепенные дороги. Из-за морозов она может выйти из строя, поэтому всем главам районов города мэр отдал поручение следить за её состоянием и при необходимости ремонтировать оперативно.

– Предстоит снегопад и достаточно большой перепад температур, возможно, в четверг-пятницу даже пойдёт дождь. Главы районов перед этим должны мобилизовать все силы, превентивно обработать дороги противогололедными материалами на своих территориях, – заключил Юрий Шалабаев.

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