Иномарка протаранила остановку в Нижнем Новгороде

ДТП произошло утром. Фото: Антон Кондратьев
Утром, 21 февраля, в Нижнем Новгороде легковой автомобиль марки «Митцубиши Лансер» врезался в остановку «Надежды Сусловой» в Советском районе. Остановочный павильон оказался частично разрушен, а автомобиль получил серьезные повреждения.
О том, что иномарка протаранила остановку, первыми сообщили очевидцы в паблике «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» в социальной сети «Вконтакте».
На фото видно, что у «Митцубиши Лансера» оказалась сильно разбита водительская сторона кабины, также из-за столкновения часть бампера просто вдавило внутрь. Предположительно, водитель не справился с управлением.
В настоящее время информации о пострадавших нет.
Напоминаем нижегородским автомобилистам, что в зимний период крайне важно соблюдать осторожность. Очищенный от снега участок дороги может резко смениться обледенелым или покрытым укатанным снегом.
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