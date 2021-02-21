Иномарка протаранила остановку в Нижнем Новгороде

ДТП произошло утром. Фото: Антон Кондратьев

Утром, 21 февраля, в Нижнем Новгороде легковой автомобиль марки «Митцубиши Лансер» врезался в остановку «Надежды Сусловой» в Советском районе. Остановочный павильон оказался частично разрушен, а автомобиль получил серьезные повреждения.

О том, что иномарка протаранила остановку, первыми сообщили очевидцы в паблике «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» в социальной сети «Вконтакте».

На фото видно, что у «Митцубиши Лансера» оказалась сильно разбита водительская сторона кабины, также из-за столкновения часть бампера просто вдавило внутрь. Предположительно, водитель не справился с управлением.

В настоящее время информации о пострадавших нет.

Напоминаем нижегородским автомобилистам, что в зимний период крайне важно соблюдать осторожность. Очищенный от снега участок дороги может резко смениться обледенелым или покрытым укатанным снегом.

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